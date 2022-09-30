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الجمعة 30 أيلول 2022 ساعة 09:57

لليوم السادس.. 30 معتقلًا يواصلون إضرابهم رفضًا للاعتقال الإداري

لليوم السادس.. 30 معتقلًا يواصلون إضرابهم رفضًا للاعتقال الإداري
ويطالب المعتقلون وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإنهاء الاعتقال الإداري، وفق منظمة الجبهة في السجون.

وأشارت المنظمة الجبهة إلى أن الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.

وبحسب بيان المنظمة، فإن المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم.

من جهته، أكد نادي الأسير أنّه وفي حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداريّ، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أنّ 28 من المعتقلين المضربين عُزلوا في أربع غرف في سجن "عوفر"، وفي حين عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

وأوضح نادي الأسير، أنّ إدارة السّجون بدأت تلوح بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام.

وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلاً منهم 6 قاصرون على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر)، وهذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتّى العام الجاري ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداريّ.

ومنذ بداية العام الجاري 2022 أصدرت نحو (1365) أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ قد صدرت في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد عن 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.
مصدر : وكالات
رقم : 1016890
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