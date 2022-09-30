عبد اللهيان: اميركا لا تمتلك الشجاعة لاتخاذ القرارات

وحول الضمانات التي تطالب بها طهران للتوصل الى اتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر، أكد أميرعبداللهيان في تصريح لوكالة "ارنا" أن الاتفاق يجب أن يكون بطريقة تجعل الفائدة الاقتصادية من العودة للاتفاق النووي ملموسة.



وتابع عبداللهيان أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مازال مستمراً، وقال إن الجانب الأميركي يتفهم جيدا مواقف ايران المنطقية، لكنه لم يصل بعد الى نقطة الشجاعة لاتخاذ القرارات.



كما اشار اميرعبد اللهيان الى محاولات وزراء خارجية بعض الدول لنقل رسائل من واشنطن الى طهران خلال الأشهر الماضية، مؤكدا إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نقل رسالة من الجانب الاميركي لإيران.