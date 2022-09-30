مجلس النقباء الأردني يدين ممارسات كيان الاحتلال

وطالب المجلس، في بيان صدر عن رئيسه، نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال.



وقال الزعبي: "إننا نقف مع أهلنا في الأرض المحتلة، وأننا معكم، وندعم صمودكم".