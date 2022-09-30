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الجمعة 30 أيلول 2022 ساعة 13:06
انقاذ 44 مهاجرا في السواحل الليبية
وأضاف أن القارب كان متوجّها إلى إيطاليا ويحمل مهاجرين جنسيات عربية وإفريقية، وانقلب في عرض البحر قبالة منطقة بن جواد.
رقم :
1016926
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