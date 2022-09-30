باقري: سنرد على أي عمل عدواني اميركي ضد مسيراتنا

ونقلت مصادر صحفية عن المسؤول العسكري الايراني قوله: ان القوات المسلحة الايرانية لديها معلومات كاملة ودقيقة عن قواعد حرير واربيل ودهوك في العراق ونحن نتصدى عسكريا للعناصر الارهابية التي تريد تقسيم ايران، وليست لدينا حاليا اية مواجهة عسكرية مع الاميركان.



وشدد اللواء باقري على الأميركان أن يعلموا جيدا بأنهم اذا قاموا بأي عمل عسكري ضد ايران، فإن القوات المسلحة الايرانية تحتفظ بحقها في الرد المناسب ازاءهم.



ووصف الادعاء الاميركي بتدمير مسيرة ايرانية بأنه يثبت تواطوء الاميركان مع الارهابيين والداعين الى تقسيم ايران والتعاون معهم.



وأوصى هذا المسؤول العسكري الايراني دول الجوار التي توجد فيها قواعد اميركية وصهيونية بأن ايران سوف تستهدف تلك القواعد في حالة استهداف امنها القومي ومصالحها الوطنية من هذه القواعد.



وتابع قائلا: ان علاقات الصداقة بين ايران والدول الجارة لها اصولها وخصوصيتها، فإذا لم يتم الالتزام بهذه العلاقات فإن على تلك الدول انتظار الرد المنطقي المتبادل.



وقال اللواء باقري: ان التصدي لأي عدوان ضدنا نعتبره حقا قانونيا لنا وهذا الحق موجود في كل العالم، حيث ان المسؤولين الايرانيين سوف يستخدمون هذا الحق في مكانه.