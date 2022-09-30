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الجمعة 30 أيلول 2022 ساعة 15:25

الشيخ حسن شريفة: سلاحنا بوجه العدو الوحدة الداخلية والمقاومة

الشيخ حسن شريفة: سلاحنا بوجه العدو الوحدة الداخلية والمقاومة
وقال ان العدو الصهيوني لا يزال ينتهك اجواءنا ويستغل الفرص لتهديدنا بحقوقنا اي ثرواتنا النفطية وغيرها، وشدد على ضرورة التوافق الوطني لمواجهة هذا التحدي.

واعتبر ان ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية نأمل من خلالها الخير للبنان، حيث اثبتت النتائج وآراء الكتل انه لا حل ولا خلاص للبنان الا بالتوافق، وهذا ينسحب على مفاصل الدولة بل على المجتمع، لان رونق لبنان بغناه الطائفي وتنوع المناطق على اختلاف مشاربهم، وهذه الالوان المختلفة ليس لها الا التفاهم والتوافق لينهص الجميع بنفس واحد لحل مشكلة المدارس والجامعات والكهرباء والماء وغيرها.

ونبه من الانقسامات في المجتمعات العربية التي باتت آفة تضعف مقدرات الشعوب من ثروات طبيعية وغيرها من صناعة وتصدير، والحكام يتلهون بتزيين العروش برفاهية قوامها مال الشعوب.

وختم بضرورة الوصول الى حوار وطني لتحديد الخيارات المناسبة عبر مقاربات وطنية للاستحقاقات الاساسية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
رقم : 1016944
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