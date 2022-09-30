ايران تعلن استعدادها لمساعدة المتضررين من انفجار كابول

وجاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه كاظمي قمي مع المسؤولين في وزارة الصحة في حكومة طالبان لتقديم المساعدات اللازمة لكل المتضررين بهذا الانفجار، فيما كانت السفارة الايرانية في كابل قد دانت العملية الارهابية التي استهدفت مركزا تعليميا غربي العاصمة الافغانية.



وأكدت السفارة الايرانية في تغريدة نشرتها على صفحتها في تويتر، أنها تدين بشدة العمل الارهابي الذي وقع غربي كابل اليوم الجمعة وأدى الى استشهاد وجرح عدد من الابرياء الافغان خاصة البنات والاولاد التلاميذ الافغان، وقدمت مواساتها لعوائل هؤلاء الشهداء.



واستهدف انفجار صباح اليوم الجمعة مركزا تعليميا في كابل أدى الى استشهاد 25 شخصا واصابة عدد من التلاميذ في هذا المركز التعليمي.



وكان المتحدث بإسم الشرطة في كابل "خالد زدران" قد اعلن انه وحسب الارقام الاولية فإن 19 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم في الانفجار المذكور، واصيب 27 اخرون بجروح.