الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 30 أيلول 2022 ساعة 15:35

الشيخ ياسين العاملي: الى متى يبقى لبنان اسير الاستبداد الاميركي؟

الشيخ ياسين العاملي: الى متى يبقى لبنان اسير الاستبداد الاميركي؟
وقال الشيخ ياسين في بيان اليوم الجمعة: إننا نستغرب لماذا التأخير في موضوع الهبة الايرانية، وابقاء المواطن في الظلام والعوز الاقتصادي، والى متى سيبقى لبنان اسير الاستبداد الاميركي؟ ونعتبر إن استمرار الحصار الخارجي مدعوما بإيدي داخلية حمقاء، لن ينتج النتائج التي يريدها المشروع الصهيوامريكي، وستبقى القاعدة الثلاثية قوة لبنان ولن يعود لبنان قويا بصعفه .

اضاف: إن مواجهة الازمة الاقتصادية والامنية والخدماتية وترسيم الحدود وانجاز تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس والبدء باستخراج النفط والغاز، امور تحتاج قوى سياسية مسؤولة ووطنية، وتخل عن المصالح الشخصية من قبل البعض، واي اهمال لهذه الملفات يعتبر خيانة للامانة التي علقها الشعب في رقاب المسؤولين في الانتخابات.

اضاف: على الافرقاء السياسيين الكف عن اللهو السياسي، وكأن البلاد بألف خير، وادراك انهم سبب الانهيار والخراب الذي نشهده، والعمل بمسؤولية، إن كان على مستوى النواب لإنتخاب رئيس جمهورية او وزراء لمواجهة الازمة، او الرئيس المكلف تشكيل الحكومة.

وحذر ، من المنحى الإنحداري الذي تسير فيه اوضاع المواطنين، المالية والمعيشية والامنية، والتي يزيدها تأزما السياسيات الاقتصادية المرتجلة.

وتابع: الأزمة التي يعيشها لبنان، لا تحل بإنتخاب رئيس او حل عقدة سياسية، بل بالإنتقال الى نظام سياسي غير طائفي خال من المحاصصة والمحسوبية، يهتم بالمواطن والوطن وليس بالاوامر من هنا او هناك.
رقم : 1016947
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
30 أيلول 2022
بيان مجلس خبراء القيادة بشأن احداث الشغب الاخيرة
بيان مجلس خبراء القيادة بشأن احداث الشغب الاخيرة
30 أيلول 2022
السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد
السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد
30 أيلول 2022
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
29 أيلول 2022
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
29 أيلول 2022
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
29 أيلول 2022
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
29 أيلول 2022
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
29 أيلول 2022
رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
28 أيلول 2022
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
28 أيلول 2022
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية
28 أيلول 2022
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
28 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية