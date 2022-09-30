انقاذ 44 مهاجرا في السواحل الليبي

اسلام تايمز (ليبيا) - أعلن حرس السواحل الليبي، في بيان له، إنه تمكن من إنقاذ مهاجرين غير شرعيين كانوا يستقلون قاربًا شمال مدينة بن جواد بلغ عددهم 44 مهاجرا.