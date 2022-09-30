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الجمعة 30 أيلول 2022 ساعة 15:46

بوتين: نوقع اليوم اتفاق انضمام 'دونباس' 'خيرسون' 'زاباروجيا'

بوتين: نوقع اليوم اتفاق انضمام
جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على اتفاقية انضمام المناطق الأوكرانية الاربع المشمولة بالاستفتاء إلى الاتحاد الروسي رسميا.

وأضاف بوتين" حق تقرير المصير حق حتمي وقديم للناس ويكفله القانون الدولي".

وتابع قائلا" ضم المناطق الأربع الجديدة للإتحاد الروسي يعبر عن الإرادة الشعبية للملايين من سكانها".

وقال الرئيس الروسي إن "الغرب نزع عن أقنعته وأراد أن يضطرنا إلى قبول القرارات الديكتاتورية وإعادتنا لسنوات الحرب الباردة و سنقوم بكل شيء من أجل الدفاع عن أراضينا وعلى نظام كييف أن يحترم الإرادة الشعبية".

وصرح بأن "سكان دونيتسك ولوغانسك أصبحوا مواطنينن روسيين وإلى الأبد".

وأكد بوتين أن "الغرب يريد إستعمارنا ولا يريدون الشماركة الحقيقية وهم مستعدون لاستخدام الإرهاب من أجل مصالحهم".

كما قال فلاديمير بوتين" ليس لدى الغرب الحق في إملاء إرادتها لتقسيم بلدان العالم مشددا على أن روسيا بلد عظيم ولن نعيش على أساس قوانين وقواعد دولية مزورة".

وأضاف الرئيس الروسي أن "أمريكا تركت خلفها الدمار والجثث في فيتنام وكوريا وبارما و النخبة الأمريكية تستخدم مأساة الشعوب من أجل السيطرة عليها أكثر فأكثر".
مصدر : وكالات
رقم : 1016950
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