دير شبيغل: تم تفجير السيل الشمالي بمواد شديدة الانفجار

وتشير دير شبيغل، نقلا عن مصادرها الخاصة، إلى أن" الخبراء توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل التقلبات التي سجلتها أجهزة رصد الزلازل في محطات مختلفة".



من جانبها اشارت قناة tsargrad.tv، الى ظهور معلومات جديدة حال انتهاء الخبراء من فحص الضرر بمزيد من التفاصيل إما بمساعدة الغواصين أو بمساعدة الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد."



ووفقا لموقع Argumenti.ru، من غير المرجح إصلاح الأنابيب، لأنها غارقة في مياه البحر.



ويذكر أن وسائل إعلام أجنبية أفادت بأن "تسرب الغاز من أنابيب السيل الشمالي سيتوقف يوم الاثنين."