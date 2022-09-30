الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 30 أيلول 2022 ساعة 15:48

السيد الصدر ينتقد حكومة افغانستان ويحملها مسؤولية تفجير اليوم

السيد الصدر ينتقد حكومة افغانستان ويحملها مسؤولية تفجير اليوم
وانتقد السيد الصدر في تغريدته اليوم، حكومة كابل متسائلا: "اي حكومة تلك التي لا تستطيع حماية شعبها؟ أم اي حكومة تلك التي تقف متفرجة على التفجيرات الاسبوعية التي تطال الطائفة الشيعية"؟

وقل السيد الصدر في تغريدته: "نعم تلك حكومة (طالبان) المتشددة والتي ترهب المسلمين ومساجدهم وصلوات جمعهتهم بدل ان ترهب الثالوث المشؤوم"..

يذكر ان هجوم اليوم اسفر عن سقط 32 قتيلا إضافة إلى 40 جريحا جراء الانفجار داخل مركز "كاج" التعليمي في حي دشت البرشي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية "خالد زدران" إن انتحاريا فجر نفسه داخل مؤسسة تعليمية كانت تجري اختبارا لقبول الطلاب الجدد، مؤكدا أن مهاجمة أهداف مدنية تبرهن على قسوة المنفذين وانعدام انسانيتهم، وافتقارهم للمعايير الأخلاقية.

من جهته، قال مصدر حكومي إن اطلاق نار أعقب التفجير الذي استهدف مركز كاج التعليمي في حي يسكنه اقلية الهزارة من اتباع آل البيت (عليهم السلام)، هذا ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد افغانستان، منذ فترة سلسلة من التفجيرات استهدفت المساجد، حيث قتل فيها المئات، وتبنى تنظيم "داعش" الارهابي العديد من تلك التفجيرات.

اليكم الان التغريد التي اطلقها زعيم التيار الصدري اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
رقم : 1016952
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
30 أيلول 2022
بيان مجلس خبراء القيادة بشأن احداث الشغب الاخيرة
بيان مجلس خبراء القيادة بشأن احداث الشغب الاخيرة
30 أيلول 2022
السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد
السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد
30 أيلول 2022
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
29 أيلول 2022
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
29 أيلول 2022
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
29 أيلول 2022
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
29 أيلول 2022
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
29 أيلول 2022
رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
28 أيلول 2022
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
28 أيلول 2022
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية
28 أيلول 2022
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
28 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية