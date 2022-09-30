لجنة حقوقية: انتهاكات خطيرة بحق المعتقلين السياسيين في سجن بيتونيا

وقال مدير المؤسسة المحامي مهند كراجة إن" أجهزة السلطة في سجن بيتونيا تحرم الشبان الخمسة من الكثير من حقوقهم وتعزلهم وتمارس التضييق بحقهم."



وأوضح محامي المجموعة الذي تمكن من زيارة المعتقلين المضربين منذ 6 أيام، أنهم "يتعرضون لسوء المعاملة، ويحرم بعضهم من المياه المخصصة للوضوء والغسل، مما يضطرون للتيمم من أجل إقامة الصلوات الخمس".



كما أشار إلى أنهم" يُحرمون من الوصول إلى المرحاض لساعات طويلة، ويمنع عنهم ملح الطعام الذي يحمي أعضاءهم من التعفن بسبب الإضراب عن الطعام." وترفض أجهزة السلطة تزويد المعتقلين الخمسة بالكتب والأوراق والأقلام، بالإضافة إلى حرمانهم من زيارة ذويهم أو الاتصال هاتفيا بالمحامي والعائلة. ويحرم المعتقلون أيضاً من وسائل الإعلام الراديو أو التلفاز، والخروج للفورة، مع وضعهم في زنازين رائحتها كريهة على مدار الساعة.



يذكر ان اراضي بيتونا (غربي رام الله) تحتوي ايضا على سجن عوفر "سيء الصيت"، وقد أنشئ هذا السجن في فترة الانتداب البريطاني ويطلق عليه السجناء اسم 'جوانتانامو' و'الأحمر' نظراً لسوء الأحوال فيه، حيث يعيش في كل خيمة من خيامه 30 أسيرا يعانون من نقص الطعام.