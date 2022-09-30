مسؤول ايراني: بدأنا بمهمة الأسطول البحري رقم 86 للإبحار حول العالم

وشدد هذا المسؤول العسكري الذي كان يتحدث صباح اليوم الجمعة لقناة جام جم في التلفزيون الايراني حول الاعمال التي قام بها سلاح البحر في الجيش الايراني على صعيد الملاحة البحرية العالمية، على أن هذا السلاح دخل المياه الدولية بعد سرقة عوامة من قناصة البحر واستعادتها.



وتابع قائلا: ان سلاح البحر امتثل لأمر القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي والعمل لتوفير أمن الملاحة البحرية لكل دول العالم حيث قام بحماية حوالي 5000 قطعة بحرية حتى الآن.



وأكد الاميرال "ايراني" أن الموضوع الذي قد لم يعرفه الشعب الايراني حتى الآن ولم تطلع عليه شعوب المنطقة ايضا، هو أن حضور سلاح البحر الايراني في البحار لايختصر في توفير الامن للملاحة الايرانية فحسب، بل ان الهدف منه الاستجابة لطلب المساعدة من كل قطعة بحرية.



وأشار المسؤول الى حصول سلاح البحر الايراني حتى الآن لمرتين على تقدير المنظمات الدولية، موضحا أن ايران أهدت الامن البحري اليوم الى المنطقة ودول العالم اجمع التي عليها أن الشعب الايراني يسجل موقفه المشرف دائما في أي مكان من العالم.