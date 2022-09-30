الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 30 أيلول 2022 ساعة 18:11

أمل وحزب الله يؤكدان ضرورة عقد الإستحقاقات الدستورية بمواعيدها

أمل وحزب الله يؤكدان ضرورة عقد الإستحقاقات الدستورية بمواعيدها
وصدر عن المجتمعين بيان، توجهوا فيه بالتهنئة إلى اللبنانيين بعامة، والمسلمين بخاصة، لمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأكرم، داعين إلى "الإقتباس من سيرة النبي العظيم ونهجه القويم وخلقه الرفيع كل معاني الإلفة والرحمة والمحبة والتسامح والإيثار، فهو كان وسيبقى الأسوة الحسنة التي تتوجه إليها البشرية سعياً للسؤدد والكمال في الدنيا والآخرة".

وأضاف: "تناول المجتمعون بالبحث الأوضاع الصعبة التي تعيشها مختلف المؤسسات الرسمية، فأكدوا وقوفهم إلى جانبها ودعمها لتستمر في خدمة المواطنين والأهل الكرام ، كما أكدوا على استمرار خلية الأزمة على مستوى منطقة البقاع، في عملها ومتابعاتها لسائر الشؤون الحياتية والإنمائية للمواطنين، مشددين على ضرورة إنطلاق العام الدراسي في موعده حرصاً على مستقبل أبنائنا ومجتمعنا المقاوم المعطاء".

وأعرب المجتمعون عن رفضهم "ظاهرة قطع الأشجار العشوائية لما لها من أضرار بيئية وحياتية على عموم المنطقة، مؤكدين ضرورة أن تتحمل الأجهزة الأمنية كامل دورها في مكافحة هذه الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عنها".

واكدوا "ضرورة اكتمال عقد الإستحقاقات الدستورية في مواعيدها المقررة، ويقدرون عاليا دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم لبنان وتلبية حاجاته الملحة، وخاصة بموضوع الهبة لإنارة عتمة اللبنانيين، وندعو الدولة اللبنانية للإسراع في تلقفها، وشكر الجمهورية الإسلامية على تقديماتها ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان".
رقم : 1016968
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
30 أيلول 2022
بيان مجلس خبراء القيادة بشأن احداث الشغب الاخيرة
بيان مجلس خبراء القيادة بشأن احداث الشغب الاخيرة
30 أيلول 2022
السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد
السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد
30 أيلول 2022
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
29 أيلول 2022
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
29 أيلول 2022
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
29 أيلول 2022
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
29 أيلول 2022
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
29 أيلول 2022
رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
28 أيلول 2022
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
28 أيلول 2022
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية
28 أيلول 2022
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
28 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية