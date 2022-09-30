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الجمعة 30 أيلول 2022 ساعة 18:13

واشنطن: إعصار 'إيان' يلغي آلاف الرحلات الجوية ويغلق مطارات

واشنطن: إعصار
وصرحت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، أن "العاصفة الاستوائية إيان تتحرك من فلوريدا باتجاه المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن تتجه إلى الشمال الغربي وتصل مرة أخرى إلى كارولينا اليوم الجمعة"، مشددة على ضرورة تحقق المسافرين من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران.

وفي ولاية فلوريدا، بقي عدد من المطارات مغلقا، مع إلغاء مئات الرحلات الجوية في أعقاب العاصفة.

وألغيت جميع الرحلات الجوية في مطار جاكسونفيل الدولي، الخميس، الذي أعلن أنه سيعيد فتح أبوابه الجمعة.

وقد تعمل بعض شركات الطيران وفق جداول زمنية مخفّضة، لذلك يُنصح المسافرون بمراجعة شركات الطيران الخاصة بهم.

وأعلن مطار ملبورن أورلاندو الدولي، أحد المطارات التجارية الأصغر في فلوريدا، أنه يخطط لإعادة فتح أبوابه عند الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي، الجمعة.

ويتوقع مطار تامبا الدولي "عددا كبيرا من المسافرين" لدى إعادة فتح أبوابه عند الساعة 10 صباحا من يوم الجمعة.

وألغي نحو 2070 رحلة في واشنطن بحلول الساعة 8 مساء بالتوقيت الشرقي، وفقا للبيانات الواردة من موقع تتبع الرحلات FlightAware، كما كانت ألغيت أكثر من 2100 رحلة جوية أمريكية يوم الأربعاء.
مصدر : وكالات
رقم : 1016970
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