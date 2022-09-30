عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

ففي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، بعد أداء صلاة الجمعة على مشارف الجبل وخروج مسيرة رافضة للبؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على الجبل.



واندلعت مواجهات أخرى في قرية بيت دجن شرق نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة 13 مواطنًا بينهم صحفيين وطواقم إسعاف بحالات اختناق ورضوض.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بيت امرين شمال نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات وصفت بالعنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.



وفي قلقيلية، انطلقت مسيرة مناهضة للاستيطان بعد أداء صلاة الجمعة وسط بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، وتوجهت نحو مدخلها المغلق حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة.



وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام.



وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة تقوع عقب تشييع الشهيد الطفل ريان سليمان في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



وقام شبان ملثمون بتحطيم كاميرات مراقبة للاحتلال في البلدة، وإشعال الإطارات المطاطية على طريق 60 الاستيطاني.



وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.