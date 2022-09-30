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الجمعة 30 أيلول 2022 ساعة 19:51

طهران تندد بالهجوم الإرهابي على مركز علمي غربي كابول

طهران تندد بالهجوم الإرهابي على مركز علمي غربي كابول
وصرح كنعاني: إن الاعتداء الدامي على الشباب الأبرياء المشاركين في اختبار علمي عمل شنيع ومخالف للتعاليم الدينية والمبادئ الإنسانية الأساسية، وارتكابه وصمة عار على جبين مرتكبي هذه الجريمة وداعمي الإرهابيين الخبثاء.

وفيما أكد مسؤولية السلطة المؤقتة في أفغانستان في توفير الأمن لمواطني هذا البلد، أعرب كنعاني عن تعاطفه مع الأسر المفجوعة، سائلاَ الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بالرحمة والغفران وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وحسبما أفادت قناة الجزيرة، صباح اليوم الجمعة، نقلاً عن حكومة طالبان الأفغانية، أن تفجيرا انتحاريا غربي العاصمة الأفغانية كابول خلف 20 قتيلا و 35 جريحا.

وأعلنت وسائل إعلام أخرى أن عدد ضحايا الانفجار الإرهابي في كابول ارتفع إلى 32 قتيلا و 40 جريحا.
رقم : 1016985
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