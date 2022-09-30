الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 30 أيلول 2022 ساعة 19:53

الرئيس اللبناني: سننال حقنا بإستخراج النفط والغاز

الرئيس اللبناني: سننال حقنا بإستخراج النفط والغاز
وأشار عون في تعليق حينما أبلغته شركات التنقيب عن إستكشاف كميات من النفط والغاز داخل الحوض الرابع في العام 2018، وكيف عادت الشركات وتراجعت متحججة بأن الكميات ضئيلة وغير تجارية، إلى أنه ما كان بدن نستخرج.

وتحدث في مقابلة صحفية عن مخطط أصدقاء لبنان لدمج النازحين السوريين، وشدد على أنه سعى مع المدير العام للأمن العام لخفض عدد النازحين وإعادة ما يقارب 600 ألف من أصل مليون و750 ألف نازح، لكن الفيتو الخارجي دفع لوقف تعداد النازحين الذين أخذوا يزدادون يومًا بعد يوم. ولفت إلى أنه "لكن ما أزعجني، هو وصفهم لي بأنني عنصري، في حين كنتُ أريد تخفيف العبء عن اللبنانيين، في الوقت الذي كان فيه البعض يزور عرسال ليخبرنا "إنو ما في شي" قبل أن تبدأ معركتنا مع الإرهاب يومها.

وعدّد الرئيس عون أهم العقبات التي واجهت العهد، وبدأ من النهب الذي تعرضت له الخزينة على مدار السنوات الماضية، وسرقة مليارات الدولارات من دون وجود قطع حساب أو موازنة يثبتان تورطهم في هذه السرقة، "وعندما قررت خوض هذه المعركة تبين لي أن القضاء متردّد، فبالرغم من وجود عدة ملفات قضائية ومن عدة دول في الخارج ضد حاكم مصرف لبنان، لكن في لبنان لم يقبل عدةُ قضاة متابعة هذا الملف.

وعبّر عن أسفه لكل التضليل الإعلامي الذي رافق عهده، فبعض الاعلام قوّلني ما لم أقله، وإتهمني بما لم أفعله، كما أنّه حمّل جبران باسيل ما لا يحمله، لاسيما عن وقوف الاخير خلف كل قراراتي. كلّه كذب وتلفيق وتضليل، بحسب قوله.
رقم : 1016988
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
30 أيلول 2022
بيان مجلس خبراء القيادة بشأن احداث الشغب الاخيرة
بيان مجلس خبراء القيادة بشأن احداث الشغب الاخيرة
30 أيلول 2022
السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد
السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد
30 أيلول 2022
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
29 أيلول 2022
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
29 أيلول 2022
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
29 أيلول 2022
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
29 أيلول 2022
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية
29 أيلول 2022
رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
رئیسي: العدو يشعر بالخطر من قوة النظام الاسلامي
28 أيلول 2022
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
عبد اللهيان: لن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران
28 أيلول 2022
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية
قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية
28 أيلول 2022
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية
28 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية