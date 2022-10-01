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السبت 1 تشرين الأول 2022 ساعة 08:19

مقتل عنصرين من زمرة انفصالية في الحادث الإرهابي في زاهدان

مقتل عنصرين من زمرة انفصالية في الحادث الإرهابي في زاهدان
وأكد المصدر الأمني المطلع في تصريح ادلى به لوكالة فارس في زاهدان مقتل عنصرين من زمرة جيش الظلم الإرهابية في الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة في هذه المدينة.

وقد قتل عبد المجيد ريغي وياسر شه بخش ، العضوان في زمرة "جيش الظلم" الانفصالية ، الجمعة في زاهدان على أيدي القوات العسكرية الإيرانية.

وأعلنت العلاقات العامة لفيلق "سلمان" بمحافظة سيستان وبلوشستان ، مساء الجمعة ، اعتقال عدد من مرتكبي الحادث الإرهابي ، وأعلنت: سنعطي ردًا حاسمًا على المرتزقة. ‌

وأعلنت القنوات التابعة لزمرة "جيش الظلم" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم على مخفر قوى الامن الداخلي 16 في زاهدان ظهر الجمعة وبعد بدء الاشتباكات .

وأعلن محافظ سيستان وبلوشستان حصيلة الهجوم الإرهابي بانه بلغ 39 شهيدا وجريحًا.
رقم : 1017064
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