نيكاراغوا تحذر السفير الأمريكي: ’لن يدخل’ نيكاراغوا

وبررت موريو هذا الموقف، بحديثها عن "تدخل في شؤون البلاد" حاصل من جانب هذا الدبلوماسي.



وقالت خلال قراءة مذكرة صادرة من وزارة خارجية نيكاراغوا، اليوم السبت: "نكرر أن هوغو رودريغيز(السفير الأمريكي) لن يقبل في نيكاراغوا تحت أي ظرف من الظروف (...) فليعلم هؤلاء الإمبرياليون: هوغو رودريغيز لن يدخل إلى هنا".



وأشارت وزارة الخارجية النيكاراغوية إلى أنها حذرت واشنطن في 28 يوليو، من أن تعيين رودريغيز سفيرا في ماناغوا لن يقبل، بسبب موقفه "التدخلي وعدم احترامه لبلادنا".



واعتبرت أن قبول اعتماده سيشكل "إساءة"، وذلك بعد وصفه نظام ماناغوا بأنه "دكتاتوري" خلال جلسة استماع له أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أثناء عملية تثبيته.