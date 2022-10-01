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السبت 1 تشرين الأول 2022 ساعة 12:06

’حماس’: انتفاضة القدس روح متقدة لن تخمد إلا بزوال الاحتلال

’حماس’: انتفاضة القدس روح متقدة لن تخمد إلا بزوال الاحتلال
وحسب مصادر فقد قال "الحركة" في تصريح للناطق باسمها عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن ملاحم البطولة والمقاومة في جنين البطولة ومخيماتها، ونابلس جبل النار، وكل مدن الضفة المحتلة وقراها وبلداتها ومخيماتها، ومشاهد الرّباط وشدّ الرّحال والتصدّي لاقتحامات المستوطنين للأقصى، خير دليل على تجذّر هذه الرّوح المتقدّة، التي لن تخمد جذوتها إلّا بتحرير القدس والأقصى حتى زوال الاحتلال.

وبين "حمادة" أنه في الوقت الذي يصعّد فيه الاحتلال والمتطرّفون الصهاينة جرائمهم وانتهاكاتهم، يستحضر الشعب الفلسطيني الذكرى السَّابعة لانتفاضة القدس الخالدة، التي شكّلت محطّة من محطّات نضاله المستمر في الدفاع عن القدس والأقصى.

وترحّم "حمادة" على أرواح شهداء انتفاضة القدس، مؤكدا أنَّ دماءهم الزكيّة "ستبقى منارة تذكي شعلة الانتفاضة والمقاومة في وجه المحتل".

وبعث حمادة بالتحيّة إلى جماهير الشعب الفلسطيني، وشدّ على أيديهم لمواصلة صمودهم وانتفاضتهم في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه بكل الوسائل، حماية وذوداً عن الأرض والقدس والأقصى.

واندلعت انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر عام 2015 في أعقاب جريمة المستوطنين بإحراق عائلة دوابشة في نابلس، ورد كتائب القسام السريع عبر عملية إطلاق نار بطولية في ايتمار.
مصدر : وكالات
رقم : 1017098
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