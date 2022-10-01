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السبت 1 تشرين الأول 2022 ساعة 12:14

الشيخ قاسم: المشكلة بلبنان تتمثل في أميركا التي تساعد على المزيد من الانهيار

الشيخ قاسم: المشكلة بلبنان تتمثل في أميركا التي تساعد على المزيد من الانهيار
ودعا الشيخ قاسم خلال رعايته افتتاح مجمع مهني على طريق رياق بعلبك شرق لبنان ، إلى التوافق إذا أمكن، من أجل أن نأتي برئيس على مستوى المرحلة، حيث لا تنفع التحديات والعراضات بتحدي الشعب، فهولاء الذين صمدوا لم يخضعوا لأحد في العالم، لذلك لن يخضعوا لسفاراتكم أو إلى الأوامر التي تعطيكم إياها هذه السفارات.

ورأى، أنه يمكن أن يكون هناك إصلاح في هذا البلد اذا حددنا المشكلة لمعالجة الفساد، ومعالجة الفساد تبدأ بالمحاسبةـ وهذا يتطلب قضاءً نزيهاً، والقضاء يتطلب نفضة كاملة ليقف على قدميه، كي يتمكن أن يعمل بعيداً عن السياسيين، والا الفساد سيستمر أكثر.

وأضاف، أنّ المشكلة الثانية في لبنان هي متمثلة بأميركا، التي تساعد على المزيد من الانهيار، وهي لا تكتفي لأن تقول لا وترفض، بل تساعد على المزيد من الانهيار، فنحن أمام مجلس نيابي منتخب أعجبكم ام لم يعجبكم، هذا المجلس هو التمثيل الحقيقي للشعب، لذلك من الضروري ان يحصل التفاهم، لكن أميركا تريد أن تفرض شروطها، لكنها ستخذل هذه المرة، إذ إنه بعدما ذاق شعبنا طعم التحرير والعزة لا يمكن أن يقبل من أميركا أية أوامر.
رقم : 1017102
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