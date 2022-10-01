الصفحة الرئيسية
0
السبت 1 تشرين الأول 2022 ساعة 12:18

رئيسي: امام إيران والصين مجالات متاحة كثيرة لتنمية التعاون الشامل

رئيسي: امام إيران والصين مجالات متاحة كثيرة لتنمية التعاون الشامل
وهنأ الرئيس "رئيسي" في هذه البرقية الرئيس الصيني «شي ‌جین بینغ» وشعبه بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدا أن العالم الحالي يواجه تحديات يتطلب التغلب عليها زيادة التعاون بين الدول المستقلة وتدبير الحلول العالمية لتوفير المصالح المشتركة للبشرية.

وأشار في برقيته الى أن ايران تدعم مبادرة الرئيس الصيني في مجالي التنمية العالمية والامن العالمي، وتعتبرهما افكارا تقوم على اساس توفير المصالح العامة للشعوب التي من شأنها توفير الرفاهية وتعزيز السلام والاستقرار العالميين.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الارادة لكلا الجانبين الايراني والصيني تقوم على اساس المشاركة الجماعية الاستراتيجية ورسم افق واضحة لتعزيز الاواصر وتحقيق الاهداف والمصالح المشتركة لكلا البلدين.
رقم : 1017106
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سجال روسي أمريكي بشأن السودان …والأخيرة تلتزم الصمت
سجال روسي أمريكي بشأن السودان …والأخيرة تلتزم الصمت
فيصل المقداد: محاولة كسر إرادة سوريا باءت بالفشل
فيصل المقداد: محاولة كسر إرادة سوريا باءت بالفشل
1 تشرين الأول 2022
التصعيد الإماراتي تجاه إيران وتركيا..المصالح الاقتصادية والسياسية تؤثر على سلوك أبوظبي
التصعيد الإماراتي تجاه إيران وتركيا..المصالح الاقتصادية والسياسية تؤثر على سلوك أبوظبي
1 تشرين الأول 2022
وسط اجراءات امنية غير مسبوقة..توافد المتظاهرين العراقيين باتجاه ساحة التحرير
وسط اجراءات امنية غير مسبوقة..توافد المتظاهرين العراقيين باتجاه ساحة التحرير
1 تشرين الأول 2022
فيلق "سلمان" للحرس الثوري: سنرد بحزم على المرتزقة وعملاء الاستكبار
فيلق "سلمان" للحرس الثوري: سنرد بحزم على المرتزقة وعملاء الاستكبار
1 تشرين الأول 2022
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
30 أيلول 2022
اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
30 أيلول 2022
بيان مجلس خبراء القيادة بشأن احداث الشغب الاخيرة
بيان مجلس خبراء القيادة بشأن احداث الشغب الاخيرة
30 أيلول 2022
السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد
السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد
30 أيلول 2022
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
29 أيلول 2022
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
29 أيلول 2022
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
29 أيلول 2022
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
29 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية