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السبت 1 تشرين الأول 2022 ساعة 13:30

الداخلية الايرانية: سنوجه ضربة قاصمة للزمر الانفصالية

الداخلية الايرانية: سنوجه ضربة قاصمة للزمر الانفصالية
وشدد رئيس مجلس الامن الايراني في كلمته التي القاها خلال مراسم تكريم رجال الاطفاء على أن الشعب الايراني واصل حضوره في الساحة خلال العقود الـ 4 الماضية بكل بهاء وعظمة، موضحا أن الجميع شاهدوا هذا الحضور مما يبعث الامل في النفوس واصرار هذا الشعب العيش بكرامة واستقلال.

وأشاد وزير الداخلية بالسيدات العاملات في اطفاء الحريق وقال: ان النساء والفتيات اللواتي يبعثن على الفخر والاعتزاز بالاضافة الى حفظ ارتباطهن بالخالق تبارك وتعالى وولائهن لاهل البيت عليهم السلام، يمارسن نشاطهن في مختلف المجالات الاجتماعية.

ودعا " وحيدي " شعوب العالم الى الوقوف على هذا الموضوع وهو أن الاسلام لن يقيد نشاطات المرأة المسلمة أبدا، مشددا على أن مشاركتهن في اطفاء الحريق والنشاطات الاجتماعية الاخرى خير دليل على ذلك حيث أن حضورهن الفاعل يبعث على الفخر والاعتزاز.
رقم : 1017125
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