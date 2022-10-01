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السبت 1 تشرين الأول 2022 ساعة 15:16

مفاوضات بين ايران والهند لتفعيل اتفاقية ميناء تشابهار

مفاوضات بين ايران والهند لتفعيل اتفاقية ميناء تشابهار
هذا ما اعلنه مساعد شؤون الموانئ في منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية "جليل اسلامي" في مؤتمر صحفي عقده موضحا ان ما تم تفعيله حتى الان من هذه الاتفاقية الثلاثية هو 25 بالمئة فقط منها .

وشرح اسلامي انه في اطار تنفيذ بنود الاتفاقية تم حتى الان ادخال 6 رافعات كبيرة الى مرفأ ميناء تشابهار والمفاوضات جارية مع الجانب الهندي لتامين باقي المعدات اللازمة ، موضحا ان اجتماعا للتفعيل النهائي والكامل للاتفاقية سيعقد مع الجانب الهندي في طهران قريبا وان مسؤولين هنود سيزورون ايران خلال الاسبوعين القادمين بهذا الصدد.

واكد اسلامي ان هناك مراحل لاحقة وعديدة لتطوير ميناء تشابهار ولا عوائق امام دخول مستثمرين أجانب جدد للمساهمة في تطوير هذا الميناء الاستراتيجي.
رقم : 1017133
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