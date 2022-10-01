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السبت 1 تشرين الأول 2022 ساعة 15:17

الدفاع الألمانية: برلين لن تتمكن من الموافقة بمفردها على طلب أوكرانيا الجديد

الدفاع الألمانية: برلين لن تتمكن من الموافقة بمفردها على طلب أوكرانيا الجديد
وحسب مصادر جاءت تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية خلال زيارتها لمولدوفا قالت خلالها: "بالطبع، أوكرانيا حرة في اختيار تحالف تكون فيه وتشعر بالحرية، لكن ألمانيا لا يمكنها اتخاذ القرار المناسب بشكل مستقل دون التشاور مع حلفائها في الحلف وجميع المناقشات بشأن طلب إجراء معجل لانضمام أوكرانيا إلى الناتو".

وأضافت لامبرخت: "ستجرى المشاورات في إطار 30 دولة (هي الأعضاء بالفعل)".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن، أمس الجمعة، أن بلاده تقدمت بطلب عاجل للانضمام إلى حلف الناتو.

وردا على طلب كييف، قال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن "أبواب الناتو لا تزال مفتوحة. لقد أظهرنا ذلك في السنوات الأخيرة، يتخذ جميع الحلفاء الثلاثين قرار العضوية بالإجماع".

وأكد ستولتنبرغ أن "هدف الناتو الحالي هو تقديم مساعدة عاجلة لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها"، معتبراً أنه "في الوقت الحالي هذه هي المهمة الرئيسية للحلف".

يذكر أن البرلمان الأوكراني كان قد قام في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014 بتعديل قانونين، متخليا عن حالة الدولة المحايدة. في فبراير/ شباط 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، حددت مسار البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
مصدر : وكالات
رقم : 1017134
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