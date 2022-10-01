رئيس كوريا الجنوبية يتوعد كوريا الشمالية بـ ’ردود ساحقة’

ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية قال "يول" اليوم السبت: "إذا أقدمت كوريا الشمالية على استخدام الأسلحة النووية فستواجه ردود فعل ساحقة وحازمة من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وجيشنا".



تصريحات "يول" جاءت خلال كلمة له في ذكرى يوم القوات الوطنية العسكرية، الـ74، والذي أقيم لأول مرة منذ توليه منصبه في جامعة "كيريونغ" بإقليم "تشونغ تشونغ" الجنوبي.



وأوضح "يول" أن "تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية يشكل تحديا مباشرا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، لافتا إلى أن بلاده قامت مؤخرا "بسن تشريع لاستخدام القوة النووية، مما يهدد وجود بلادنا وازدهارها".



وتوقع الرئيس الكوري الجنوبي أن يتم تعزيز التحالف بين بلاده وبين الولايات المتحدة وذلك من أجل الرد على التهديدات الكورية الشمالية.



وقال: "لقد عززت أنا والرئيس بايدن تحالفنا الأمني مع الولايات المتحدة من خلال إجراء محادثات القمة بين البلدين في مايو الماضي وفي زيارتي إلى نيويورك".



وعن آليات هذا التعزيز، أوضح "يول" أنه يتم "من خلال المجموعة الاستشارية والاستراتيجية للردع الموسع، ستعزز الحكومة الكورية الجنوبية التدريبات والمناورات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في المستقبل".



ووعد الرئيس الكوري الجنوبي بسرعة بناء نظام "ثلاثي المحاور على الطراز الكوري الجنوبي قادر على التغلب على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وسنعزز بصورة غير مسبوقة قدرات الاستطلاع والمراقبة وقدرات الاستهداف لكوريا الشمالية".