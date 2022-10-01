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السبت 1 تشرين الأول 2022 ساعة 15:21
خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة جراء قصف تركي
وقالت وكالة سانا انه "يعتدي الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بشكل متكرر على خطوط التوتر الكهربائي المغذي للمحطة ما يتسبب بحرمان السكان من التيار الكهربائي لفترات طويلة".
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
1017136
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