الصفحة الرئيسية
0
السبت 1 تشرين الأول 2022 ساعة 18:17

فصائل المقاومة الفلسطينية تتوعد الكيان الصهيوني

فصائل المقاومة الفلسطينية تتوعد الكيان الصهيوني
وبحسب المصادر فقد وجهت الفصائل رسالة تهديد ووعيد لكيان الاحتلال الاسرائيلي خلال تأبين شهداء مدينة جنين الأربعة، الذين ارتقوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الأربعاء الماضي.

ووسط حضور عشرات المقاومين من مختلف الأجنحة العسكرية توعدت كتيبة جنين توعدت كيان الاحتلال بمعارك سيدفع جنوده ثمنها غاليا وأكدت أنها أعدت له العدة حال اقتحامه المخيم او ارتكب عمليات اغتيال جديدة. مشددة على انها لن تفرط بدماء الشهداء، وستكمل مشوارهم حتى دحر الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة:"اننا اعددنا لكم داخل مخيمنا أنواعاً من الموت، ستلقون به غياً وزرعنا لكم ما يكفي من العبوات لدحرِ جنودكم. ستلقون الموت داخل ألياتكم المصفحة ستلقون الموت في كل مكان، سينفجر بكم كل مكان حتی في بيوتكم، سنزرع الرعب في قلوبكم وانتم متحصنون وان تلمس ارجلكم الارض سنمطركم بالرصاص".

وفي الوقت الذي يصعّد فيه الاحتلال جرائمه بحق الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية، قالت حركة حماس ان الضفة الغربية في حالة غليان وان الفلسطينيين موحدون في انتفاضة جديدة ستكون أقوى فيما لفتت الى ان ملاحم البطولة والمقاومة في جنين والمناطق الفلسطينية الاخرى خير دليل على أنَّ انتفاضة القدس لا تزال روحها متجدّدة في نفوس وعقول الشعب الفلسطيني ولن تخمد الا بزوال الاحتلال.

اما حركة الجهاد الإسلامي بالضفة فقد دعت الإحتلال لعدم اختبار صبر المقاومة واكدت انها لن تبقى صامتة الى الابد وان كل الاحتمالات مفتوحة بما فيها الرد العسكري.

من جهتها حذرت الخارجية الاردنية من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية واستهداف الفلسطينيين بما فيهم النساء والأطفال ورأت أن تصاعد وتيرة هذه الممارسات ينذر بما هو أسوأ.

وشهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي تصاعداً لافتاً في المواجهات مع الاحتلال، ما اسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين وأصابة عدداً من الجنود والمستوطنين.
رقم : 1017141
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله: "داعش" صنعته أميركا ومخابراتها مازالت تحميه
السيد نصرالله: "داعش" صنعته أميركا ومخابراتها مازالت تحميه
اللواء سلامي: الثار لدماء شهداء الجمعة السوداء في زاهدان على جدول أعمالنا
اللواء سلامي: الثار لدماء شهداء الجمعة السوداء في زاهدان على جدول أعمالنا
1 تشرين الأول 2022
سجال روسي أمريكي بشأن السودان …والأخيرة تلتزم الصمت
سجال روسي أمريكي بشأن السودان …والأخيرة تلتزم الصمت
1 تشرين الأول 2022
فيصل المقداد: محاولة كسر إرادة سوريا باءت بالفشل
فيصل المقداد: محاولة كسر إرادة سوريا باءت بالفشل
1 تشرين الأول 2022
التصعيد الإماراتي تجاه إيران وتركيا..المصالح الاقتصادية والسياسية تؤثر على سلوك أبوظبي
التصعيد الإماراتي تجاه إيران وتركيا..المصالح الاقتصادية والسياسية تؤثر على سلوك أبوظبي
1 تشرين الأول 2022
وسط اجراءات امنية غير مسبوقة..توافد المتظاهرين العراقيين باتجاه ساحة التحرير
وسط اجراءات امنية غير مسبوقة..توافد المتظاهرين العراقيين باتجاه ساحة التحرير
1 تشرين الأول 2022
فيلق "سلمان" للحرس الثوري: سنرد بحزم على المرتزقة وعملاء الاستكبار
فيلق "سلمان" للحرس الثوري: سنرد بحزم على المرتزقة وعملاء الاستكبار
1 تشرين الأول 2022
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
30 أيلول 2022
اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
اسلامي: نسعى لتسريع التكنولوجيا النووية لخدمة الناس والاقتصاد
30 أيلول 2022
بيان مجلس خبراء القيادة بشأن احداث الشغب الاخيرة
بيان مجلس خبراء القيادة بشأن احداث الشغب الاخيرة
30 أيلول 2022
السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد
السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد
30 أيلول 2022
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
محاذير العملية الجراحية الكاملة او الموضعية في مخيم جنين
29 أيلول 2022
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
29 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي يُستنبط من تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأخيرة؟
عرين الأسود…فدائيون مجهولون يحيون روح المقاومة في نابلس‬
جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة نفوذها في لبنان
ائتلاف ‘‘إدارة الحكومة‘‘ الجديد يمهد الطريق لتشكيل الحكومة العراقية