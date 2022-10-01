فصائل المقاومة الفلسطينية تتوعد الكيان الصهيوني

وبحسب المصادر فقد وجهت الفصائل رسالة تهديد ووعيد لكيان الاحتلال الاسرائيلي خلال تأبين شهداء مدينة جنين الأربعة، الذين ارتقوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الأربعاء الماضي.



ووسط حضور عشرات المقاومين من مختلف الأجنحة العسكرية توعدت كتيبة جنين توعدت كيان الاحتلال بمعارك سيدفع جنوده ثمنها غاليا وأكدت أنها أعدت له العدة حال اقتحامه المخيم او ارتكب عمليات اغتيال جديدة. مشددة على انها لن تفرط بدماء الشهداء، وستكمل مشوارهم حتى دحر الاحتلال.



وقال المتحدث باسم الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة:"اننا اعددنا لكم داخل مخيمنا أنواعاً من الموت، ستلقون به غياً وزرعنا لكم ما يكفي من العبوات لدحرِ جنودكم. ستلقون الموت داخل ألياتكم المصفحة ستلقون الموت في كل مكان، سينفجر بكم كل مكان حتی في بيوتكم، سنزرع الرعب في قلوبكم وانتم متحصنون وان تلمس ارجلكم الارض سنمطركم بالرصاص".



وفي الوقت الذي يصعّد فيه الاحتلال جرائمه بحق الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية، قالت حركة حماس ان الضفة الغربية في حالة غليان وان الفلسطينيين موحدون في انتفاضة جديدة ستكون أقوى فيما لفتت الى ان ملاحم البطولة والمقاومة في جنين والمناطق الفلسطينية الاخرى خير دليل على أنَّ انتفاضة القدس لا تزال روحها متجدّدة في نفوس وعقول الشعب الفلسطيني ولن تخمد الا بزوال الاحتلال.



اما حركة الجهاد الإسلامي بالضفة فقد دعت الإحتلال لعدم اختبار صبر المقاومة واكدت انها لن تبقى صامتة الى الابد وان كل الاحتمالات مفتوحة بما فيها الرد العسكري.



من جهتها حذرت الخارجية الاردنية من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية واستهداف الفلسطينيين بما فيهم النساء والأطفال ورأت أن تصاعد وتيرة هذه الممارسات ينذر بما هو أسوأ.



وشهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي تصاعداً لافتاً في المواجهات مع الاحتلال، ما اسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين وأصابة عدداً من الجنود والمستوطنين.