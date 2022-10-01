الداخلية السورية: القبض على مطلوب يرتدي حزاماً ناسفاً ويروع المواطنين في حلب

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الدوريات المشتركة تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب في مدينة حلب، وهو يرتدي حزاماً ناسفاً، وبحوزته بارودة حربية، ومسدس حربي، ويدعى (باسل ح)، وكان يعمل على إثارة الفوضى والبلبلة، والتعدي على المواطنين، وسلبهم وإرهابهم.



وذكر البيان أن المقبوض عليه يوجد بحقه 13 إذاعة بحث بجرائم مختلفة منها.. خطف وتعاطي وترويج الحبوب المخدرة، إضافة لوجود 3 خلاصات أحكام بحقه، إثر جرم سرقة، وتشييد طابق مخالف.



وأشار البيان إلى أنه تمت مصادرة الحزام الناسف والبارودة والمسدس الحربيين، ونظم الضبط اللازم، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً.