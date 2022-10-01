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السبت 1 تشرين الأول 2022 ساعة 18:24

اللواء سلامي: الثار لدماء شهداء الجمعة السوداء في زاهدان على جدول أعمالنا

اللواء سلامي: الثار لدماء شهداء الجمعة السوداء في زاهدان على جدول أعمالنا
وأكد اللواء حسين سلامي قائد حرس الثورة الإسلامية ، في رسالة بمناسبة استشهاد عناصر الحرس والتعبئة دفاعا عن أمن وسلام أهالي زاهدان ان الثار لدماء شهداء الحرس الثوري والتعبئة وابناء زاهدان الذين سقطوا في جريمة الجمعة السوداء ،على جدول أعمالنا ونؤكد لابناء هذه المحافظة الصابرين والنبلاءها بأننا سنواصل طريق المواجهة بلا توقف مع مؤامرات الاستكبارالعالمي والإرهابيين المرتزقة الذين تستأجرهم الأجهزة الأمنية الأجنبية حتى الشهادة .

وجاء في هذا البيان اننا نبارك استشهاد حراس الثورة والتعبئة المدافعين عن الامن والجنرال السيد حميد رضا هاشمي (مساعد شؤون المخابرات في فيلق سلمان في سيستان وبلوشستان) ورفاقه الشهداء محمد أمين اذرشكر وسعيد برهان زهي ريكي ومحمد أمين عارفي في مجال الدفاع باعتزاز عن أمن وسلام أهالي زاهدان الواعين والغيارى ونعزي باستشهادهم قائد الثورة الاسلامية دام ظله الوارف والشعب الايراني الشريف ولاسيما ذوي الشهداء الاعزاء.

وأكد اللواء سلامي: إن هؤلاء الشهداء الكرام ، وخاصة اللواء الشجاع والمضحي الشهيد هاشمي الذي سخر حياته لخدمة الشعب والوطن الإسلامي بصدق واخلاص ، وخاصة لمحافظة سيستان وبلوشستان العريقة ولحماية أمن وسلم ابناء هذه المنطقة ، حيث ستبقى خدماته خالدة الى الأجيال القادمة .
رقم : 1017146
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