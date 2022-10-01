وزارة الصحة : 538 اصابة و3 وفيات جديدة بكورونا في ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في ايران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الاصابات بهذا المرض، الى 7 ملايين و ۵۴۹ الفا و ۱۸۶ اصابة، والوفيات الى 144 الفا و 429 حالة وفاة.



كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و325 الفا و ۹۶۲ شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ لحد اليوم.



وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و ۷۹۶ الفا و ۶۸۸ جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.