بري: مسودة اتفاق الترسيم إيجابية وتلبي مبدئيًا مطالب لبنان

وأشار بري اليوم السبن في حديث صحفي إلى أنّ الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية ويستلزم درساً قبل إعطاء الرد النهائي عليه، موضحًا انّ اتفاق الحدود البحرية مع "إسرائيل" سيتم توقيعه عند حصوله، في الناقورة عند نقطة الحدود.



وفي وقت سابق من اليوم، تسلّم كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، عرضا خطيا من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية اموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات، من قبل السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا.



بدورها، اشارت دوروثي شيا اثناء عند مغادرتها عين التينة بعد لقائها رئيس مجلس النواب، الى أنّ الأمور تبدو ايجابية جدًا.