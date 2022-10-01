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السبت 1 تشرين الأول 2022 ساعة 20:32

عبداللهيان يشرح الفرق بين المسودتين الايرانية والاميركية حول 3 قضايا عالقة

عبداللهيان يشرح الفرق بين المسودتين الايرانية والاميركية حول 3 قضايا عالقة
واوضح امير عبداللهيان في هذه المقابلة ان ايران قدمت آخر مقترحاتها الى الجانب الاميركي ولم تقم بتعديل النص ولم تغير التوازن في النص بل فقط صاغت نصا اقوى، وقال: "ان الفارق بين النص الايراني والنص الاميركي حول القضايا الـ 3 المتبقية هو اولا ان اساس النص هو مقترح جوزيب بوريل، ان الجانب الاميركي راجع النص لمدة 10 ايام وقدم نصا في المقابل يمكن تفسيره باشكال مختلفة لكننا نعتقد بان النص يجب ان يكون شفافا وأقل قبولا للتفاسير. لكن في 3 او 4 قضايا المتبقية التي نتبادل الرسائل بشأنها، قدمنا نصا شفافا وواضحا.

واوضح امير عبداللهيان " اذا قام الطرف الاميركي بمطالعة النص بدقة واذا توفرت لديه النية للتوصل الى اتفاق فاننا تركنا الطريق مفتوحا بالكامل، اذا احتاج الاميركيون الى اجراء جولة جديدة من المفاوضات عبر المنسق الاوروبي فاننا لن نرفض ذلك، كما يمكن ايضا التوصل الى نتيجة مشتركة عبر تبادل الرسائل.

وردا على سؤال حول المفاوضات الايرانية السعودية قال امير عبداللهيان "لقد اجرينا خمسة جولات من المفاوضات مع السعوديين وتم الاتفاق على عدد من القضايا وتم تنفيذ اجزاء منها وبقيت اجزاء لم تنفذ ، لقد التقيت بوزير الخارجية العراقي مساء امس وتباحثنا حول كيفية التقدم بخطوات نحو الامام لنعود الى نقطة تطبيع العلاقات بين ايران والسعودية. نحن نرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الى حالتها الطبيعية ونرحب ايضا باعادة فتح السفارات وتركنا النافذة مفتوحة لعودة السعودية الى علاقات طبيعية مع ايران؛.
رقم : 1017163
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