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السبت 1 تشرين الأول 2022 ساعة 21:54
قطر: التوصل إلى اتفاق نووي عادل سيصب في مصلحة استقرار المنطقة
وبحسب بيان الخارجية القطرية أكد وزير الخارجية القطري تطلع الدوحة إلى توصل طهران وواشنطن لتوافق على إحياء الاتفاق النووي.
كما أكد وزير الخارجية القطري أن التوصل إلى اتفاق نووي عادل سيصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1017170
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