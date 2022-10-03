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الاثنين 3 تشرين الأول 2022 ساعة 09:28

وزير ايراني: صادرات النفط والمشتقات متواصلة للاسواق المستهدفة

وزير ايراني: صادرات النفط والمشتقات متواصلة للاسواق المستهدفة
وأضاف الوزير أوجي، أن ولحسن الحظ تم تحديد أسواق حديثة وآليات جديدة، أدت الى ايجاد تحول في صادرات النفط الخام والمشتقات ومكثفات الغاز عن العام السابق.

وشدد على أن صادرات النفط الخام مستمرة دون توقف وباعتراف الدول الغربية سيما الولايات المتحدة بذلك.

وبيّن الوزير أن اجراءات حظر الدول الغربية لم تؤثر على صادرات النفط، وعبر آليات جديدة متخذة من قبل ادارة الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية، تمكنا من الوصول الى اسواق جذابة وجيدة لتسويق النفط الخام ومكثفات الغاز والمشتقات والبتروكيماويات الايرانية.

وأستطرد أن توفير أمن الطاقة بات من القضايا الهامة في العالم، وأن هذه الاهمية ومع الاقتراب من فصل الشتاء تتضاعف.
مصدر : وكالات
رقم : 1017347
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