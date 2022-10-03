الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 تشرين الأول 2022 ساعة 10:53

القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات النفطية في الإمارات والسعودية من مواصلة أعمالها

القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات النفطية في الإمارات والسعودية من مواصلة أعمالها
وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، مساء اليوم الأحد، إن “القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت دول العدوان الأمريكي السعودي غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية”.

وأضاف محذراً بقوله: “وقد أعذر من أنذر”.

وأكد العميد سريع أن “قواتنا المسلحة قادرة بعون الله من حرمان  السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني من موارده، والبادئ أظلم”.

وتابع: “كل شيءٍ محتمل ووارد، لأن موقف شعبنا هو الحق ولديه القدرة على أخذ حقه متى ما سُدّت أمامه الطرق السلمية.. فابقوا معنا”.

يأتي هذا كأول تحذير من القوات المسلحة، عقب ساعات قليلة من انتهاء الهدنة المؤقتة، ، دون الاتفاق على تمديدها جراء تعنت ومراوغة تحالف العدوان.

المجلس السياسي الأعلى في اليمن

بدوره أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن”قواتنا المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر العدوان والحصار وستضع مطارات وموانئ وشركات النفط التابعة لدول العدوان في مرمى نيرانها، داعياً دول العدوان لإنهاء عدوانها وحصارها بشكل فوري”.

وفي بيان صادر عنه مساء اليوم الأحد، حذر المجلس السياسي الأعلى الشركات النفطية العاملة في دول العدوان من مواصلة أعمالها.

كما حذر البيان شركات الملاحة من التحرك إليها كي لا تتعرض للخطر في حال أصر العدوان على مواصلة حصاره وعدوانه.

وطمأن المجلس السياسي الأعلى أبناء الشعب اليمني أن”القوات المسلحة والأمن قادرة على الدفاع عنه وحمايته واستعادة حقوقه”.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء الهدنة المؤقتة، دون الاتفاق على تمديدها جراء تعنت ومراوغة تحالف العدوان.
رقم : 1017364
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
3 تشرين الأول 2022
الأمل في حل المأزق السياسي في العراق باستئناف اجتماعات مجلس النواب
الأمل في حل المأزق السياسي في العراق باستئناف اجتماعات مجلس النواب
3 تشرين الأول 2022
"انتفاضة الأقصى".. ثورة متجددة عنوانها التحرير
"انتفاضة الأقصى".. ثورة متجددة عنوانها التحرير
3 تشرين الأول 2022
بطابع اسرائيلي.. الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات على الجزائر
بطابع اسرائيلي.. الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات على الجزائر
3 تشرين الأول 2022
السيد نصرالله: "داعش" صنعته أميركا ومخابراتها مازالت تحميه
السيد نصرالله: "داعش" صنعته أميركا ومخابراتها مازالت تحميه
1 تشرين الأول 2022
اللواء سلامي: الثار لدماء شهداء الجمعة السوداء في زاهدان على جدول أعمالنا
اللواء سلامي: الثار لدماء شهداء الجمعة السوداء في زاهدان على جدول أعمالنا
1 تشرين الأول 2022
سجال روسي أمريكي بشأن السودان …والأخيرة تلتزم الصمت
سجال روسي أمريكي بشأن السودان …والأخيرة تلتزم الصمت
1 تشرين الأول 2022
فيصل المقداد: محاولة كسر إرادة سوريا باءت بالفشل
فيصل المقداد: محاولة كسر إرادة سوريا باءت بالفشل
1 تشرين الأول 2022
التصعيد الإماراتي تجاه إيران وتركيا..المصالح الاقتصادية والسياسية تؤثر على سلوك أبوظبي
التصعيد الإماراتي تجاه إيران وتركيا..المصالح الاقتصادية والسياسية تؤثر على سلوك أبوظبي
1 تشرين الأول 2022
وسط اجراءات امنية غير مسبوقة..توافد المتظاهرين العراقيين باتجاه ساحة التحرير
وسط اجراءات امنية غير مسبوقة..توافد المتظاهرين العراقيين باتجاه ساحة التحرير
1 تشرين الأول 2022
فيلق "سلمان" للحرس الثوري: سنرد بحزم على المرتزقة وعملاء الاستكبار
فيلق "سلمان" للحرس الثوري: سنرد بحزم على المرتزقة وعملاء الاستكبار
1 تشرين الأول 2022
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
30 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
الأمل في حل المأزق السياسي في العراق باستئناف اجتماعات مجلس النواب
"انتفاضة الأقصى".. ثورة متجددة عنوانها التحرير