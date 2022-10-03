ناصر كنعاني: طهران تشجع الهدنة لحل الازمة في اليمن

وقال کنعاني ،اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، بشأن الهدنة في اليمن، إن موضوع اليمن یحظی بأهمیة بالغة بالنسبة لنا لافتا الى انه لم يكن العدوان على اليمن ضرورية وشددنا على أن الحل فيه سياسي و الهدنة هي احدى الطرق التي اقترحتها ايران لحل الازمة في هذا البلد ولطالما أعلنا أن الهدنة تعتبر بداية للحل السياسي في اليمن وهي احدى الخطوات لارساء الاستقرار في هذا البلد



ودعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية، إلی إلغاء الحظر الجائر عن الشعب اليمني قائلا أننا نشجع على الحلول السياسية التي تقدمها الامم المتحدة الى اليمن.



وأشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية، الى أن استمرار الهدنة يتحقق عبر تنفيذ البند الثاني المتمثل برفع الحظر عن الشعب اليمني.