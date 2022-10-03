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الاثنين 3 تشرين الأول 2022 ساعة 15:39

باكستان..ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات الى 1700شخص

باكستان..ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات الى 1700شخص
وقال تقرير صادر عن الهيئة إن 630 طفلا و340 امرأة من بين الذين فقدوا حياتهم في حوادث متفرقة مرتبطة بالأمطار أو الفيضانات في البلاد.

كانت مقاطعة السند الجنوبية بالبلاد أكثر المناطق تضررا حيث قُتل 759 شخصا، تليها مقاطعتا بلوشستان الجنوبية الغربية وخيبر بختونخوا شمال غربي البلاد بـ336 و307 حالة وفاة على الترتيب.

علاوة على ذلك، أدت الفيضانات إلى تدمير 2045349 منزلا ونفوق 1162122 رأسا من الماشية في أجزاء مختلفة من باكستان، حسبما ذكر التقرير.

وأضاف أن الفيضانات أثرت أيضا على نحو 33046329 شخصا و84 منطقة كما ألحقت أضرارا بـ13254.49 كيلومترا من الطرق الطويلة و440 جسرا طوال الموسم.

وكانت عمليات الإنقاذ والإغاثة من جانب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث ومنظمات حكومية أخرى ومتطوعين ومنظمات غير حكومية جارية في المنطقة المتضررة من الفيضانات.
مصدر : وكالات
رقم : 1017406
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