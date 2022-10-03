رئيسي: يتعين إلغاء التأشيرات لاستقطاب 15 مليون سائح سنويا

جاءت كلمة السيد رئيسي خلال زيارته اليوم الاثنين للمتحف الوطني الإيراني في إطار عملية الإشراف على الهيئات التنفيذية، وبحضور الوزير ومدراء وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية .



وفي إشارة إلى المهام الثلاث المهمة لهذه الوزارة في مجالات التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، قال رئيس الجمهورية: إن قسم التراث الثقافي له مهام مهمة في مجال التعريف والتسجيل والترميم والصيانة وتحديد خصوصية الأعمال والتعريف بها واستغلال التراث الثقافي والتاريخي.



وأضاف: إن استمرارية وفعالية الأعمال الثقافية والتاريخية تعتمد على الاستخدام السليم لهذه الأعمال وإمكانية زيارة الناس لها واستخدامها.



الأعمال الثقافية والتاريخية هي رموز لحضارة إيران الغنية والعريقة



وأعلن رئيسي دعمه لخطة وزارة التراث الثقافي في توسيع المتاحف وزيادتها الى الف متحف، وقال إن هذا الإجراء سيجعل الاثار التاريخية والثقافية المكتشفة التي تعد رموزا لتاريخ وحضارة الشعب الإيراني متاحة للناس خاصة الشباب بدلا من البقاء في المستودعات.



محاولة ايصال عدد السائحين الاجانب الى 15 مليون شخص سنويا



وأشار آية الله رئيسي إلى قطاع السياحة في وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، وأضاف: إن ازدهار صناعة السياحة ينشط الاقتصاد السياحي ويخلق فرص عمل، اضافة الى ذلك له مردود ثقافي كبير.



وأكد رئيسي الى وجود إمكانيات عديدة لايصال عدد السائحين الأجانب إلى 15 مليون سائح سنوياً، وقال ان إلغاء التأشيرات السياحية مع الدول المستهدفة ، وتسهيل ودعم استثمارات القطاع الخاص في قطاع السياحة من التدابير اللازمة لتنمية وازدهار السياحة.