الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 تشرين الأول 2022 ساعة 18:06

رئيسي: يتعين إلغاء التأشيرات لاستقطاب 15 مليون سائح سنويا

رئيسي: يتعين إلغاء التأشيرات لاستقطاب 15 مليون سائح سنويا
جاءت كلمة السيد رئيسي خلال زيارته اليوم الاثنين للمتحف الوطني الإيراني في إطار عملية الإشراف على الهيئات التنفيذية، وبحضور الوزير ومدراء وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية .

وفي إشارة إلى المهام الثلاث المهمة لهذه الوزارة في مجالات التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، قال رئيس الجمهورية: إن قسم التراث الثقافي له مهام مهمة في مجال التعريف والتسجيل والترميم والصيانة وتحديد خصوصية الأعمال والتعريف بها واستغلال التراث الثقافي والتاريخي.

وأضاف: إن استمرارية وفعالية الأعمال الثقافية والتاريخية تعتمد على الاستخدام السليم لهذه الأعمال وإمكانية زيارة الناس لها واستخدامها.

الأعمال الثقافية والتاريخية هي رموز لحضارة إيران الغنية والعريقة

وأعلن رئيسي دعمه لخطة وزارة التراث الثقافي في توسيع المتاحف وزيادتها الى الف متحف، وقال إن هذا الإجراء سيجعل الاثار التاريخية والثقافية المكتشفة التي تعد رموزا لتاريخ وحضارة الشعب الإيراني متاحة للناس خاصة الشباب بدلا من البقاء في المستودعات.

محاولة ايصال عدد السائحين الاجانب الى 15 مليون شخص سنويا

وأشار آية الله رئيسي إلى قطاع السياحة في وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، وأضاف: إن ازدهار صناعة السياحة ينشط الاقتصاد السياحي ويخلق فرص عمل، اضافة الى ذلك له مردود ثقافي كبير.

وأكد رئيسي الى وجود إمكانيات عديدة لايصال عدد السائحين الأجانب إلى 15 مليون سائح سنوياً، وقال ان إلغاء التأشيرات السياحية مع الدول المستهدفة ، وتسهيل ودعم استثمارات القطاع الخاص في قطاع السياحة من التدابير اللازمة لتنمية وازدهار السياحة.
رقم : 1017421
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
3 تشرين الأول 2022
الأمل في حل المأزق السياسي في العراق باستئناف اجتماعات مجلس النواب
الأمل في حل المأزق السياسي في العراق باستئناف اجتماعات مجلس النواب
3 تشرين الأول 2022
"انتفاضة الأقصى".. ثورة متجددة عنوانها التحرير
"انتفاضة الأقصى".. ثورة متجددة عنوانها التحرير
3 تشرين الأول 2022
بطابع اسرائيلي.. الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات على الجزائر
بطابع اسرائيلي.. الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات على الجزائر
3 تشرين الأول 2022
السيد نصرالله: "داعش" صنعته أميركا ومخابراتها مازالت تحميه
السيد نصرالله: "داعش" صنعته أميركا ومخابراتها مازالت تحميه
1 تشرين الأول 2022
اللواء سلامي: الثار لدماء شهداء الجمعة السوداء في زاهدان على جدول أعمالنا
اللواء سلامي: الثار لدماء شهداء الجمعة السوداء في زاهدان على جدول أعمالنا
1 تشرين الأول 2022
سجال روسي أمريكي بشأن السودان …والأخيرة تلتزم الصمت
سجال روسي أمريكي بشأن السودان …والأخيرة تلتزم الصمت
1 تشرين الأول 2022
فيصل المقداد: محاولة كسر إرادة سوريا باءت بالفشل
فيصل المقداد: محاولة كسر إرادة سوريا باءت بالفشل
1 تشرين الأول 2022
التصعيد الإماراتي تجاه إيران وتركيا..المصالح الاقتصادية والسياسية تؤثر على سلوك أبوظبي
التصعيد الإماراتي تجاه إيران وتركيا..المصالح الاقتصادية والسياسية تؤثر على سلوك أبوظبي
1 تشرين الأول 2022
وسط اجراءات امنية غير مسبوقة..توافد المتظاهرين العراقيين باتجاه ساحة التحرير
وسط اجراءات امنية غير مسبوقة..توافد المتظاهرين العراقيين باتجاه ساحة التحرير
1 تشرين الأول 2022
فيلق "سلمان" للحرس الثوري: سنرد بحزم على المرتزقة وعملاء الاستكبار
فيلق "سلمان" للحرس الثوري: سنرد بحزم على المرتزقة وعملاء الاستكبار
1 تشرين الأول 2022
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
30 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
الأمل في حل المأزق السياسي في العراق باستئناف اجتماعات مجلس النواب
"انتفاضة الأقصى".. ثورة متجددة عنوانها التحرير