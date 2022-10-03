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الاثنين 3 تشرين الأول 2022 ساعة 18:10

الصحة الايرانية: 435 اصابة و 9 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 435 اصابة و 9 وفيات جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 550 ألفا و 21 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 90 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و326 الف و508 شخص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، وأن 144 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 9 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و448 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 65 مليونا و89 الفا و434 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 490 ألفا و 632 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليونا و 236 ألفا و 201 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و 816 ألفا و 267 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 130 آلفا و555 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".
مصدر : وكالات
رقم : 1017427
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