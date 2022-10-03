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الاثنين 3 تشرين الأول 2022 ساعة 19:19

أفغانستان: ارتفاع عدد ضحايا تفجير كابل إلى 53 قتيلا

أفغانستان: ارتفاع عدد ضحايا تفجير كابل إلى 53 قتيلا
وأضاف بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عبر "تويتر" أن "هناك 110 جرحى على الأقل" وأن فريقا أمميا لحقوق الإنسان يواصل "توثيق الجريمة: التحقق من المعلومات وإنشاء بيانات موثوقة لمواجهة الإنكار والتعديل".

وكان انتحاري فجر نفسه يوم الجمعة الماضي على مقربة من قاعة دراسية في حيّ بكابول تقطنه غالبية من أقلية الهزارة الشيعية، بينما كان عشرات الطلاب يتقدمون بامتحانات الدخول إلى الجامعات.

ولم تتبن أي مجموعة الاعتداء بعد، لكن تنظيم "داعش" سبق أن أعلن مسؤوليته عن اعتداءات في المنطقة استهدفت فتيات ومدارس ومساجد.

وأعقب الهجوم مظاهرات نسائية في عدد من المدن من بينها كابل.
مصدر : وكالات
رقم : 1017439
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