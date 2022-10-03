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الاثنين 3 تشرين الأول 2022 ساعة 19:22
رصد 73 خرقا لقوى العدوان في اليمن خلال الـ24ساعة الماضية
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق العدوان تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
1017443
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