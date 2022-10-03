رصد 73 خرقا لقوى العدوان في اليمن خلال الـ24ساعة الماضية

اسلام تايمز (اليمن) - أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة مساء اليوم الاثنين، رصد 73 خرقا لقوى العدوان في جبهات الساحل الغربي خلال ال24 ساعة الماضية.