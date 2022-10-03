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الاثنين 3 تشرين الأول 2022 ساعة 22:05

البطش: حركة الجهاد مستمرة بخيار المقاومة والثبات على طريق القادة الشهداء

البطش: حركة الجهاد مستمرة بخيار المقاومة والثبات على طريق القادة الشهداء
وقال القيادي، البطش، في كلمة لها خلال مسير عسكري لسرايا القدس شمال قطاع غزة، بمناسبة الذكرى الـ35 لانطلاقة حركة الجهاد الاسلامي: إن "حركة الجهاد الإسلامي مستمرة في مقاومتها، ولن تبدل طريقها الجهادي الذي يحرفها عن مسارها الصحيح في تحرير فلسطين كاملة".

وأضاف البطش، أن الهدف الأساس في كل المراحل لحركة الجهاد هو مقاومة الاحتلال، وما دون ذلك هوامش.

وتابع القيادي: إن "الجهاد الإسلامي قدمت في كل خطوات نضال الشعب الفلسطيني نماذج من القادة والشهداء عبدوا الطريق لجنود السرايا ليستمروا في مسيرة تحرير الأرض والمقدسات".

وأوضح البطش: "نعيش اليوم في نفحات أيام تشرين البطولة في كنف بطولات مباركة قدمها ابطال الجهاد الإسلامي في مسيرة المقاومة"، مؤكدًا أن حركته لم تتوقف رغم خوضها كل المعارك وسرايا القدس تدشن في الضفة الغربية جيشا أعاد إحياء الثورة والمقاومة.

وتوجه القيادي في الجهاد، بالتحية للمقاتلين في الضفة الغربية الذين يزرعون الرعب في نفوس جنود الاحتلال.

كما وتوجه بالتحية للبطل فتحي خازم ولآباء الشهداء وأمهاتهم على ما غرسوه في نفوس أبنائهم من عزة وإباء رأيناه في كافة محطاتنا النضالية.
مصدر : وكالات
رقم : 1017465
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