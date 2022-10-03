الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 تشرين الأول 2022 ساعة 22:06

وزير الامن الايراني : المؤامرات المخطط لها مسبقا تواجه الفشل الذريع

وزير الامن الايراني : المؤامرات المخطط لها مسبقا تواجه الفشل الذريع
وجه وزير الامن حجة الاسلام السيد اسماعيل خطيب رسالة هنأ فيها القائد العام لقوى الامن الداخلي بمناسبة يوم قوى الامن الداخلي

وقال ان اجراءات المضحين في جهاز قوى الامن الداخلي للبلاد طيلة السنوات الماضية وفي مختلف المجالات بما فيها اجراءاتهم للتصدي للاعداء والفتن وضمان الامن الاجتماعي للمجتمع ومكافحة تهريب المخدرات وتقديم التضحيات على الحدود وما الى ذلك من سائر الاجراءات لهؤلاء الاعزاء هي دوما جديرة بالتقدير والشكر.

واضح انه الآن ايضا ، تظهر المواجهة الملتزمة ونكران الذات من الموظفين المخلصين والثوريين لتلك القيادة المحترمة في مواجهة مثيري الشغب والإرهابيين والتعبير عن العداء الصريح للاستكبار والصهيونية العالمية وحكام المنطقة الرجعيين والانفصاليين المثيرين للشغب والافراد الجاهلين والمغرر بهم ، النجاحات الرائعة التي حققتها قوى الامن الداخلي في اداء واجباتها ، وتقدير الأمة الإسلامية الواعية والملتفة حول الولاية لوطننا الإسلامي يؤكد شعبية قوة الشرطة.
رقم : 1017467
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
3 تشرين الأول 2022
الأمل في حل المأزق السياسي في العراق باستئناف اجتماعات مجلس النواب
الأمل في حل المأزق السياسي في العراق باستئناف اجتماعات مجلس النواب
3 تشرين الأول 2022
"انتفاضة الأقصى".. ثورة متجددة عنوانها التحرير
"انتفاضة الأقصى".. ثورة متجددة عنوانها التحرير
3 تشرين الأول 2022
بطابع اسرائيلي.. الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات على الجزائر
بطابع اسرائيلي.. الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات على الجزائر
3 تشرين الأول 2022
السيد نصرالله: "داعش" صنعته أميركا ومخابراتها مازالت تحميه
السيد نصرالله: "داعش" صنعته أميركا ومخابراتها مازالت تحميه
1 تشرين الأول 2022
اللواء سلامي: الثار لدماء شهداء الجمعة السوداء في زاهدان على جدول أعمالنا
اللواء سلامي: الثار لدماء شهداء الجمعة السوداء في زاهدان على جدول أعمالنا
1 تشرين الأول 2022
سجال روسي أمريكي بشأن السودان …والأخيرة تلتزم الصمت
سجال روسي أمريكي بشأن السودان …والأخيرة تلتزم الصمت
1 تشرين الأول 2022
فيصل المقداد: محاولة كسر إرادة سوريا باءت بالفشل
فيصل المقداد: محاولة كسر إرادة سوريا باءت بالفشل
1 تشرين الأول 2022
التصعيد الإماراتي تجاه إيران وتركيا..المصالح الاقتصادية والسياسية تؤثر على سلوك أبوظبي
التصعيد الإماراتي تجاه إيران وتركيا..المصالح الاقتصادية والسياسية تؤثر على سلوك أبوظبي
1 تشرين الأول 2022
وسط اجراءات امنية غير مسبوقة..توافد المتظاهرين العراقيين باتجاه ساحة التحرير
وسط اجراءات امنية غير مسبوقة..توافد المتظاهرين العراقيين باتجاه ساحة التحرير
1 تشرين الأول 2022
فيلق "سلمان" للحرس الثوري: سنرد بحزم على المرتزقة وعملاء الاستكبار
فيلق "سلمان" للحرس الثوري: سنرد بحزم على المرتزقة وعملاء الاستكبار
1 تشرين الأول 2022
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
قاليباف: إمدادات المياه التحدي الأول للبلاد
30 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
الأمل في حل المأزق السياسي في العراق باستئناف اجتماعات مجلس النواب
"انتفاضة الأقصى".. ثورة متجددة عنوانها التحرير