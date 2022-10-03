الاميرال سياري : الثورة الإسلامية كسرت شوكة إمبراطورية الهيمنة للاستكبار

الأميرال حبيب الله سياري ، مساعد شؤون التنيسق لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، اشار في الاجتماع الوطني لعلماء الدين في مؤسسة التوجية السياسية والعقائدي للجيش إلى الضربة المحكمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لإمبراطورية الهيمة للاستكبار العالمي و قال: إن العدو يحاول تعويض هذه الضربة منذ بداية انتصار الثورة حتى الآن ، ولجأ إلى كل الوسائل والاستراتيجيات ، بما في ذلك الإرهاب ، والحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات، واجراءات الحظر القاسية ، والغزو الثقافي ، والحرب الناعمة والحمد لله لم تنجح في أي استراتيجية حتى الآن.



وفي إشارة إلى المكونات الأساسية للقوة الوطنية ، بما فيها المكونات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، قال: قبل الثورة كانت كل هذه المكونات تحت سيطرة الاستكبار العالمي وعلى سبيل المثال ، في المكون العسكري ، ما هي المعدات ، وأين وكيف يتم استخدامها ، أو كيفية التخطيط للتدريبات والعمليات العسكرية الأخرى ، التي تم التخطيط لها وتنفيذها برأي الغطرسة العالمية في جيشنا. نفس الوضع ساد في المكونات الأخرى أيضًا ، ولكن بفضل انتصار الثورة الإسلامية المجيدة ، تغير هذا الاتجاه.