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الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022 ساعة 09:25

رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني

رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
وفي اتصال هاتفي مع امين عام منظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش، مساء الاثنين ، شكر آية الله رئيسي جهوده في عقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة، مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستخدام جميع قدراتها وطاقاتها الإقليمية للتعاون مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات ، والتي يمكن أن تؤدي إلى السلام والازدهار الإقليمي والعالمي.

واشار إلى موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأزمة في اليمن ، والمتمثلة بضرورة إجراء الحوار اليمني -اليمني، ورفع الحصار الاقتصادي بصورة واقعية والاهتمام بالأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكدا على ضرورة وفاء الجانب السعودي بالتزاماته في هذا الصدد.

من جانبه اعرب الأمين العام للأمم المتحدة ، في الاتصال الهاتفي عن شكره وتقديره للحضور النشط والنهج التفاعلي للرئيس الايراني في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا المحادثات التي اجراها معه بانها كانت مهمة.

كما وجه الشكر لإيران على تعاونها مع الأمم المتحدة ، وأشاد بدور إيران الإقليمي ومكانتها الحضارية ، معتبرا ذلك عاملا أساسيا في تعزيز السلام والازدهار في المنطقة.

وطلب الأمين العام للأمم المتحدة الدعم من قبل إيران لتمديد وقف إطلاق النار في اليمن.

وفي ختام الاتصال الهاتفي طمأن غوتيريش بأنه سيضغط على الجانب السعودي لتنفيذ التزاماته ، ومن ضمنه إنهاء الحصار المفروض على اليمن بصورة حقيقية.
رقم : 1017536
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