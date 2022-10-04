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الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022 ساعة 09:28

ايران..إطلاق مسبار "سامان" بنجاح

ايران..إطلاق مسبار "سامان" بنجاح
وافادت وكالة فارس، بجهود الخبراء في منظمة الصناعات الجوية والفضائية بوزارة الدفاع وبالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الإيراني، تم إطلاق النموذج التجريبي من "كتلة النقل المداري سامان" (Saman Orbital Transfer Block)، والتي تستخدم لنقل الأقمار الصناعية بين مدارات أرضية مختلفة، واختباره بنجاح باستخدام مسبار سامان شبه المداري.

وتم اختبار أداء الأنظمة الفرعية للنموذج الهندسي لكتلة النقل المداري سامان في ظروف قريبة من ظروف الفضاء ، وتم جمع البيانات الكاملة لأداء الكتلة المذكورة واثبات أدائها في ظروف التشغيل على ارتفاع شاهق.

ووفقًا لهذا البيان، نظرًا لجهود خبراء علوم الفضاء في ايران، في تصميم وصنع كتلة النقل المداري سامان، والتي تستخدم لزيادة الارتفاع المداري للأقمار الصناعية، تم استخدام تقنيات متقدمة كانت محتكرة قبل عدد قليل من البلدان، وتعد عملية الإطلاق خطوة مهمة في تطوير الكتلة المذكورة، بحيث سنشهد في المستقبل الاستخدام التشغيلي لهذه التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الإطلاق الفضائية للبلاد.
رقم : 1017538
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