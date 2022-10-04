?>?> رئيسي: الشعب الإیراني أحبط مؤامرة الأعداء من خلال الدفاع عن القيم - اسلام تايمز

وقال رئيسي ،الیوم الثلاثاء خلال حضوره فی مجلس الشوری الإسلامي في جلسة إقتراح محمد هادي زاهدي وفا لتولي حقيبة وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي : يجب أن نكون شاكرين لله على هذا الشعب الواعي الذي يتمتع بالبصيرة ومعرفة الأعداء ويجب أن نكون شاكرين ايضا لأن الشعب الايراني طالما يضع توجيهات قائد الثورة الاسلامیة نصب اعينه.



وقال: إن تواجد الملايين من ابناء الشعب في ساحة الدفاع عن القيم، أحبط مؤامرة الأعداء ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.



وأشار إلی کلمة قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي أمس الاثنين خلال مراسم تخرج مشتركة لدفعة جديدة من طلاب جامعات ضباط القوات المسلحة والشرطة وتوجیهاته الحکیمة وقال أن تحليله الشامل للأحداث الأخيرة كان مفيدا لجميع الأذكياء وأصحاب البصيرة .



وأوضح: شرح قائد الثورة الظروف الراهنة واعتبر ما يدفع الولایات المتحدة الأمریکیة والکیان الصهیوني الى حياكة المؤمرات ضد الشعب الأیراني هو ما تحققته ايران من تقدم وتطور على كافة الاصعدة وقال قائد الثورة أن تطور ايران وتقدمها لا يروق للاعداء.



واضاف رئيس الجمهورية أن غضب العدو على الشعب الإيراني یعود إلی قدرة البلاد على تحقيق التقدم رغم الحظر المفروض علیها مؤكدا ان الحظر المفروض على بلادنا لم یكن مجدي والعدو اعترف رسميا بفشل سياسة الضغوط القصوى ملفتا الى مساعي العدو الرامية الى ربط حياتنا كلها حتى شرب الماء بالاتفاق النووي وقضیة الحظر.



وحول نجاح الشركات الإيرانية في إنتاج لقاح كورونا قال: ان العدو يشعر بالغضب بسبب الانجازات التي حقتها ايران کما انه غاضب من انخفاض عدد الوفيات الإيرانية الناجمة عن جائحة كورونا إلى الحد الأدنى ، بينما یعیش بعض الدول الأمريكية والدول الأوروبية في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) بسبب تفشي كورونا.



واشار الى ان الحكومة تهتم اليوم بهواجس الشعب وتأخذها بعين الاعتبار في اتخاذ قراراتها وقال ان القطاع الصناعي في البلاد شهد نموا بنسبة 5 بالمائة كما ان قطاع الاجهزة والمعدات سجل نموا بنسبة 6.2 بالمائة .



وأعرب عن تقدیره لابناء الشعب الايراني لمواكبة الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية قائلا نعمل حاليا على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة والقيام باستثمارات هائلة کتطوير حقول النفط والغاز بحيث يتم توجيه السيولة نحو الإنتاج والاستثمار.